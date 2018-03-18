الأهلي ينطلق.. الخطيب يكشف التصور الجديد لبوابات النادى

بيبو : شخصية النادى هي الأساس لتطويرهعلى المصرى استعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، خلال احتفالية القلعة الحمراء، التي تقام حاليا تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و "الأهلي ينطلق"، بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته



بيبو : شخصية النادى هي الأساس لتطويره



على المصرى

استعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، خلال احتفالية القلعة الحمراء، التي تقام حاليا تحت شعار “عائلة الأهلي تكرم الأساطير” و “الأهلي ينطلق”، بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه، التصور الجديد لبوابات ومداخل النادي سواء في مقر الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد،

وعرض الخطيب فيديو للشكل الجديد لبوابات النادي، والتي نالت استحسان الجميع، وعبروا عن سعادتهم بها بالتصفيق الحار لمجرد عرض الصور الجديدة، والشكل المبهر لهذه المداخل، وقال الخطيب إن مجلس الإدارة عندما شرع في تطوير منشآته وقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة، المعروف عنها الانضباط والدقة في التنفيذ.

وأشار إلى أن الدكتور مهندس أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع جهاز المشروعات، قام بدراسة تطوير مداخل النادي، وقدم عرضا هائلا لهذا التصور بما يعبر عن شخصية الأهلي المميزة في وجود النسر بجوار شعار النادي واللون الأحمر، وقدم تصورا رائعا لهذه المداخل، بجانب شكلها الجمالي المبهر، إضافة إلى أنها تسهل من دخول الأعضاء ومن انتظار السيارات أمام البوابات، دون تعطيل لحركة السير على الطريق، وغيرها من الأمور التي تم مراعاتها لخدمة الأعضاء، وبما يليق بالنادي الأهلي.

وأوضح الخطيب الشكل الجديد لأسوار وأبواب النادي الذي يسعى المجلس الحالي لتطويرها بما يليق بالنادي وبأعضائه، وقال الخطيب إن الأهلي منذ نشأته عام 1907بدأ بمبنى صغير ومجرد طاولة ومقعدا، وكل مجلس من المجالس جاء ووضع لبنة في تطوير منشآت النادي، ونحن أيضا في المجلس الحالي فكرنا في ضرورة تطوير منشآت الأهلي، ولكن بالشكل الذي يعكس شخصية النادي؛ لأن مباني الأهلي تم تشييدها على مر عصور كثيرة، ولهذا جاءت مختلفة في أشكالها وتصوراتها.

وأضاف أن المجلس الحالي رأى ضرورة تطوير هذه المنشآت بالشكل الذي يعبر عن شخصية الأهلي وعرض تصورات مبدئية خلال فترة الانتخابات؛ لأن الوقت لم يسعفه لدراسة الأمر بالشكل الكافي، وهناك تصور كامل لمنشآت الأهلي بالشكل الذي يليق بالنادي ويعكس شخصيته.

وكشف الخطيب، عن بنود واضحة تم تنفيذها ببرنامج عائلة الأهلي الذي تقدم به لأعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة، وأوضح الخطيب أن البرنامج وجه بضرورة منح فرصة إدارية وبناء كوادر شابة لمستقبل النادي الأهلي من أبنائه، فضلا عن التأكيد على دور المرأة الفاعل في النادي الأهلي.

وأشار رئيس النادي إلى أن لجان النادي الإدارية كلها أصبحت تضم 50 % من الشباب و20 % من العنصر النسائي وتمثيل المرأة في تلك اللجان الإدارية للنادي، وأضاف أن جميع اللجان واختيار العناصر الموجودة به تم من خلال مقابلات شخصية لأبناء النادي الأهلي للاختيار فيما بينهم؛ لبناء كوادر إدارية من الشباب وأبناء النادي لمستقبل الأهلي.