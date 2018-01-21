الأهلي ينسق مع الأمن حضور الجماهير بطولتي إفريقيا للطائرة

على المصرى حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، على التواصل مع الجهات الأمنية لتنسيق حضور الجماهير خلال البطولتين، حيث تقام بطولة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل، أما بطولة الرجال، فتقام خل

على المصرى



حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، على التواصل مع الجهات الأمنية لتنسيق حضور الجماهير خلال البطولتين، حيث تقام بطولة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل، أما بطولة الرجال، فتقام خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل المقبل.

وأكد الدكتور شريف أبوالعينين، نائب مدير البطولة، أن هناك تواصلًا مع الجهات الأمنية من أجل الاتفاق على آلية حضور الجماهير في البطولتين، خاصة أن اللجنة العليا المنظمة للبطولتين تحرص على إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور ودعم فريقي الطائرة رجال وسيدات بالنادي؛ من أجل المنافسة على لقبي البطولتين، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس العديد من الآليات بخصوص طرح تذاكر حضور الجماهير في المباريات، بما يساعد على إتاحة الفرصة أمام الجماهير وأعضاء النادي لدعم الفريقين.

وكانت اللجنة العليا المنظمة قد وضعت ترتيبات عديدة لخروج البطولة بشكل مميز، حيث قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الداخلية التي وضعت جدولًا زمنيًا وخطة عمل للمرحلة المقبلة، وتقوم اللجنة في الوقت الراهن بدارسة التصميمات المقدمة من شباب النادي لشعار ولوجو البطولتين أو كل على حدة؛ من أجل اختيار الأفضل من بينها بعد أن تم طرح مسابقة لتصميم الشعار واللوجو، وتم رصد جائزة مالية للمتسابق الفائز؛ الى جانب حصوله على بطاقة حضور مباريات البطولتين.