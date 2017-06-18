الأهلي ينتظر الكثير من أزارو بعد انضمامه للفريق

علي المصري:عبر اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولي نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، خلال مؤتمر الإعلان عن تعاقد النادي مع اللاعب المغربي وليد أزارو، مؤكدًا أنه لم يشعر بأنه خارج مصر على الإطلاق.وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن أزارو سوف

علي المصري:

عبر اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولي نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، خلال مؤتمر الإعلان عن تعاقد النادي مع اللاعب المغربي وليد أزارو، مؤكدًا أنه لم يشعر بأنه خارج مصر على الإطلاق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن أزارو سوف يضيف لهجوم الأهلي، كما أن الفريق سوف يضيف الكثير للاعب في مسيرته متمنيا له التوفيق، وأن يحالفه النجاح مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد المدير التنفيذي للقلعه الحمراء، أن أزارو فضل الأهلي عن العديد من الأندية، كما أن الأهلي فضله على العديد من المهاجمين، وأن النادي يعتبره أحد أبنائه، وينتظر منه الكثير سواء مع الأهلي أو المنتخب المغربي.