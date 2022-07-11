الأهلي ينافس الوداد المغربي على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2022

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمشرحين لجائزة أفضل نادي داخل إفريقيا في عام 2022، والتي شهدت تواجد الأهلي صاحب الـ11 لقب إفريقي.

ويتواجد في القائمة النهائية كل من الأهلي، ونهضة بركان المغربي، وبترو أتليتكو الأنجولي، والوداد المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويأتي المارد الأحمر في القائمة النهائية بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي خسره أمام الوداد المتواجد أيضًا في القائمة بعد التتويج بالبطولة.

وكانت القائمة الأولية شهدت تواجد كل الرجاء المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي، قبل أن يتم استبعادهم من القائمة النهائية.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في المغرب.