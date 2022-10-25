«الأهلي» يمنح تمويلات بقيمة 24.5 مليار جنيه ضمن «Al-Ahly Business» بنهاية سبتمبر

بلغ حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى ضمن برنامج الشمول المالى «Al-Ahly Business» نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إن هذه التمويلات حصل عليها 53 ألف عميل بنهاية سبتمبر.

وأضاف حسن لـ«المال» أنه تم الانتهاء من تصميم 42 منتجاً ائتمانيا ضمن البرنامج لتمويل مشروعات الشمول المالى و«الصغيرة» التى لا تزيد مبيعاتها على 20 مليون جنيه.

وتم إطلاق برنامج «Al-Ahly Business» لتمويل الكيانات التى لا تزيد مبيعاتها على 20 مليون جنيه، لخدمة شريحة من العملاء يصعب تعاملها مع البنوك نتيجة لصعوبة الإجراءات، كما أن أغلبها يعمل بالقطاع غير الرسمى.

يُشار إلى أن محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أعلن – خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد حالياً – أن البنوك العاملة فى السوق المصرية ضخت نحو 400 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن.