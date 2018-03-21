الأهلي يمد ساعات العمل في 65 فرعا

لمدة محددة أحمد الدسوقى قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، إنه سعيا لتحقيق موسم ضريبي ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات بهدف المساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية، فقد قررمصرفه مد ساعات العمل…

لمدة محددة



أحمد الدسوقى

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، إنه سعيا لتحقيق موسم ضريبي ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات بهدف المساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية، فقد قررمصرفه مد ساعات العمل بعدد 65 فرعا حتى الساعة الخامسة مساءا خلال الفترة من 25-29 مارس الجاري وخلال الفترة من22-30 أبريل المقبل.

ولفت فى بيان إلى أن الهدف من ذلك هو أن تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى، وقد روعي في اختيار الفروع التى سيمتد العمل بها تغطيتها لكافة المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعني.

وأوضح البيان أن ذلك الأمر دعما لمصلحة الضرائب المصرية في تحصيل مستحقاتها خلال فترتي ذروة تقديم الإقرارات الضريبية في شهري مارس وإبريل من كل عام من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني التي تسمح بتحصيل الايرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع للتخفيف على الممولين، .

