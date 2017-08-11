الأهلي يمدد عقد الثنائي الشاب ويكمل قائمته الأفريقية

علي المصري استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على قيد الثلاثي أحمد الشيخ، والمغربي وليد أزارو، وهشام محمد، في قائمة الفريق الإفريقية. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الأهلي قام بإرسال أسماء الثلاثي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لقيدهم بقائمة

علي المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على قيد الثلاثي أحمد الشيخ، والمغربي وليد أزارو، وهشام محمد، في قائمة الفريق الإفريقية.





وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الأهلي قام بإرسال أسماء الثلاثي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لقيدهم بقائمة الأهلي قبل إغلاق باب القيد، مساء اليوم الجمعة، علمًا بأن الفريق يواجه الترجي التونسي في دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، منتصف سبتمبر المقبل.

في سياق آخر قال عبد الحفيظ إن الثنائي فوزي الحناوي وأحمد ياسر ريان، لاعبي الفريق، قاما بتمديد عقديهما مع النادي لمدة خمس سنوات.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفنى وافق على تمديد عقد الثنائي بعد المستوى الجيد اللذين ظهرا عليه في تدريبات الفريق منذ تصعيدهما للفريق الأول، مشيرًا إلى أن الحناوي وريان هما مستقبل الأهلي.

وكشف عبد الحفيظ أنه تمت الموافقة على إعارة الحناوي إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمدة عام، بعد تمديد عقده للسنوات الخمس قبل الموافقة على رحيله إلى زعيم الثغر على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأضاف مدير الكرة أن إعارة اللاعب للاتحاد السكندري تأتي لاكتساب اللاعب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مباريات الدوري، على أن يعود للأهلي بعد ذلك، خصوصًا أنه من اللاعبين المميزين.

من ناحية أخرى انضم أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لمعسكر منتخب المحليين، أمس الخميس، في معسكره المقام حاليًّا بمدينة الإسكندرية، وغاب عن مران الأهلي الصباحي، اليوم الجمعة؛ بسبب تواجده مع منتخب المحليين.

كما ينضم الثنائي هشام محمد وأيمن أشرف لمعسكر منتخب المحليين عقب مران الفريق، اليوم الجمعة، بعدما وقع الاختيار عليهما من جانب الجهاز الفني للفريق الوطني بقيادة حمادة صدقي.