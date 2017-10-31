رياضة

الأهلي يلغي المران حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير

على المصرى قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلغاء المران الجماعي للفريق، اليوم الثلاثاء، الذى كان مقررا إقامته فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، بعد سقوط 5 إصابات بين الجماهير، جراء التدافع من أجل الدخول للمدرجات.وجاء ق
31 أكتوبر، 2017 31 أكتوبر، 2017

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على المصرى 

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلغاء المران الجماعي للفريق، اليوم الثلاثاء، الذى كان مقررا إقامته فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب “مختار التتش” بمقر النادى بالجزيرة، بعد سقوط 5 إصابات بين الجماهير، جراء التدافع من أجل الدخول للمدرجات.

وجاء قرار البدري، للحفاظ على النظام وعلى سلامة اللاعبين والجماهير، بعد التدفق الجماهيري الكبير الذى ملأ المدرجات وأرضية الملعب، لمؤازرة وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد البيضاوى المغربي، يوم السبت القادم، فى مدينة الدار البيضاء المغربية، في إياب نهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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