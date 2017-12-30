الأهلي يلغي الاحتفالية الغنائية لمباراة اتلتيكو

تقديرًا لمشاعر أسر ضحايا الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا في حلوان على المصرى قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت، إلغاء الاحتفالية الغنائية، ضمن فقرات مهرجان مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسبانى، التي تقام فى الثامنة من مساء اليوم …

تقديرًا لمشاعر أسر ضحايا الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا في حلوان

على المصرى

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت، إلغاء الاحتفالية الغنائية، ضمن فقرات مهرجان مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسبانى، التي تقام فى الثامنة من مساء اليوم على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

جاء قرار الأهلي بإلغاء الاحتفالية الغنائية، تقديرًا لمشاعر أسر ضحايا الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا في حلوان، على أن يقتصر المهرجان على إقامة المباراة فقط التى من المنتظر أن تشهد مشاركة العديد من اللاعبين العرب والمصريين .