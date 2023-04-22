الأهلي يلتهم الرجاء المغربي بثنائية قاتلة

فاز النادي الأهلي بثنائية قاتلة على الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي المارد الأحمر محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ووفق موقع النادي، سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول من عرضية متقنة حملت توقيع علي معلول، ليعتلي محمد عبد المنعم فوق دفاعات الرجاء ويسدد الكرة برأسه في الزاوية العليا للحارس المغربي أنس الزنيتي.

وأضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من تمريرة سحرية بأقدام بيرسي تاو، ليسدد حمدي الكرة في الزاوية اليمنى العليا ليحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة العودة مساء السبت القادم.