الأهلي يكشف عن صفقاته الجديدة خلال أيام

وكالات:أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني حدد احتياجاته من الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد منذ فترة وتم التعامل معها بشكل عملي وفقا للمعايير الخاصة بالنادي، موضحا أن حسام البدري استقر على ثلاث أو أربع صفقات ع

وكالات:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني حدد احتياجاته من الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد منذ فترة وتم التعامل معها بشكل عملي وفقا للمعايير الخاصة بالنادي، موضحا أن حسام البدري استقر على ثلاث أو أربع صفقات على أقصى تقدير.





وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن النادي أنهى بالفعل إجراءات التعاقد مع صفقتين حتى الآن وسيتم الإعلان عنهما بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بينما مازالت المفاوضات مستمرة للتعاقد مع باقي العناصر التي تم الاستقرار عليها.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن لجنة الكرة والجهاز الفني حددوا الصفقات الجديدة وفقا لاحتياجات الفريق الحقيقية خاصة أن الأهلي يضم بين صفوفه أفضل لاعبين ومن ثم فإن إبرام أي صفقات دون أن يستفيد منها الفريق أمر غير منطقي.