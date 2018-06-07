الأهلي يكشف تفاصيل الاحتفال بتسليم درع الدوري

المال- خاص قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الخميس إن هناك تجهيزات خاصة لمشاركة الأهلي في حفل تسليم درع الدوري، المقرر إقامته مساء غدٍ، الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.يتسلّم الأهلي، غدًا، درع الدوري لموسم2017-2018، في احتفالية كبرى، تنظمها الشركة ال

المال- خاص

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الخميس إن هناك تجهيزات خاصة لمشاركة الأهلي في حفل تسليم درع الدوري، المقرر إقامته مساء غدٍ، الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يتسلّم الأهلي، غدًا، درع الدوري لموسم2017-2018، في احتفالية كبرى، تنظمها الشركة الراعية لاتحاد الكرة، للاحتفال بفوز الأهلي بالدوري للموسم الثالث على التوالي، والوصول إلى النجمة الرابعة.

وأكّد العميد محمد مرجان، أن هناك توجيهات للجهاز الفني واللاعبين للحضور لمقر النادي بالجزيرة في التاسعة مساءً، ثم التوجّه بأتوبيس الأهلي لمقر حفل التكريم بأحد الفنادق، يرافقهم مجلس إدارة النادي.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه الدعوة للجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأحمد أيوب المدرب العام، وسيد معوض مدرب الفريق، وأنيس الشعلالي المعد البدني، ومحمد أبو العلا مخطط الأحمال، وذلك لحضور الحفل، بعد المجهود الكبير الذي بذله الجهاز خلال فترة توليه المهمة.