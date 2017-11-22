الأهلي يكشف الجهة المشرفة على انتخاباته

على المصرى أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على رفض النادي للتصريحات التي أدلى بها ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، والتي أكد خلالها على أن موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، سوف يشرفون على انتخابات الأهلي، المقرر لها 30 نوفمبر الحالي، بدلًا من موظفي مد

على المصرى

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على رفض النادي للتصريحات التي أدلى بها ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، والتي أكد خلالها على أن موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، سوف يشرفون على انتخابات الأهلي، المقرر لها 30 نوفمبر الحالي، بدلًا من موظفي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة التابع لها النادي.

وأوضح شمس فى بيان رسمى، أن الأهلي متمسك بحقه وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة على الانتخابات، وفقًا لما جرى خلال جميع العمليات الانتخابية السابقة للنادي، وعلى مدار تاريخه، خاصة وأن الأهلي جغرافيًا يتبع مديرية الشباب بالقاهرة وليس الجيزة.

وأضاف أن تصريحات الششتاوي تخالف جميع الأعراف، مؤكدًا على أن مديرية الشباب بالقاهرة، سبق وأرسلت للنادي الأهلي خطابين، الأول بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، تؤكد فيه على التنسيق مع اللجنة الأوليمبية للإعلان عن الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل نهاية نوفمبر الحالي، وكذلك التنسيق مع مديرية الشباب بالقاهرة لتحديد موعد انعقاد هذه الجمعية للإشراف عليها، وفقًا للتفويض الصادر من اللجنة الأوليمبية للمديرية بالإشراف على الجمعيات العمومية الخاصة والعادية للأندية ومراكز الشباب بالقاهرة.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مديرية الشباب بالقاهرة، أرسلت للنادي خطابًا آخر يوم 8 أكتوبر الماضي، توصي فيه الأهلي بسرعة تحديد موعد إجراء الانتخابات، مع تلافي يومي 24 و25 نوفمبر، نظرًا لانشغال موظفي مديرية الشباب بالقاهرة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية في هذين اليومين لأندية المعادي وهليوبوليس وهايتس والمقطم والعديد من الأندية الأخرى.

وحددت مديرية الشباب أيام 27 و28 و30 حتى يختار الأهلي أحدهم لانعقاد جمعيته العمومية، وبناء عليه قرر الأهلي دعوة الجمعية العمومية يوم 30 نوفمبر، حتى يتسنى لموظفي مديرية الشباب بالقاهرة الإشراف على العملية الانتخابية، وفقًا لخطابهم وانشغالهم في يومي 24 و25 نوفمبر، وتساءل اللواء شيرين، عن سر التغيير المفاجئ من قبل اللجنة الأوليمبية، وفقًا لتصريحات الششتاوي، وتحديد موظفي مديرية الشباب بالجيزة للإشراف على انتخابات الأهلي.