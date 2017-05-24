الأهلي يكرم أبطال الصالات في حفل ضخم بالشيخ زايد

على المصرى ينظم مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، غدًا الخميس، حفلًا في فرع النادي بالشيخ زايد؛ لتكريم الفرق الجماعية التي حققت إنجازات وبطولات محلية وقارية خلال الموسم الحالي، ويبدأ الحفل في الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة، ويتضمن كلمتين لرئيس النادي،

على المصرى

ينظم مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، غدًا الخميس، حفلًا في فرع النادي بالشيخ زايد؛ لتكريم الفرق الجماعية التي حققت إنجازات وبطولات محلية وقارية خلال الموسم الحالي، ويبدأ الحفل في الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة، ويتضمن كلمتين لرئيس النادي، وللمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

ويشهد الحفل، عرض فيديو تسجيلي عن الفرق الرياضية في الأهلي التي سيتم تكريمها، ونبذة عن البطولات التي حققتها في الموسم الحالي، ويحييه الفنان حمادة هلال، وتقدمه ملكة جمال مصر لعام 2009 المذيعة إلهام وجدي.

وقام اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بجولة تفقدية في فرع الشيخ زايد، اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على آخر ترتيبات الحفل، وتفقد مجمع حمامات السباحة، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الحفل.

