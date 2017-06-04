الأهلي يكتفي بهدفين في الوداد ويعود لصدارة مجموعته

علي المصري:بأقل مجهود، أكتفي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بالفوز علي ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية، في ختام لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، لدور السته عشر "المجموعات"، لدوري أبطال أفريق

علي المصري:

بأقل مجهود، أكتفي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بالفوز علي ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية، في ختام لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، لدور السته عشر “المجموعات”، لدوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال اللقاء، تطبيق الآلية الجديدة التي أعلنت إدارة المباريات بالقلعه الحمراء، برئاسة وليد مهدي، عن تطبيقها، وأعلن قبل بدء اللقاء من خلال الإذاعة الداخلية، عن حضور 8150 مشجع للمباراة الوداد، وتم توجيه الشكر للجماهير على نجاح تجربة التذاكر الإليكترونية.

سجل مؤمن زكريا هدف اللقاء الأول. في الدقيقة 24 من الشوط الأول، بعدما تابع تسديدة جونيور أجايي، التي أرتدت من زهير العروبي حارس مرمي الوداد، ولم يجد صعوبة في إيداعها بالمرمي الخالي من حارسه.

وكانت أخطر هجمات الوداد في أواخر الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 43، بعدما تصدي شريف إكرامي حارس الأهلي، لتسديدة ويليم جيبور، لترتد لعبد العزيز خضروف الذي سددها، وأخرجها علي معلول من علي خط المرمي، قبل أن يحتسبها حكم اللقاء التونسي يوسف السرايري، تسلل.

ولم يشهد شوط اللقاء الثاني أي جديد، سوي سيطرة أهلاوية علي الكرة في منتصف الملعب، ومحاولات ودادية علي أستحياء لتسجيل هدف التعادل، ولم يتهدد مرمي إكرامي والعروبي، بأي كرات خطرة خلال النصف الثاني من اللقاء.

وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة، أضاف جونيور أجايي الهدف الثاني للنادي الأهلي، بعدما أرسل علي معلول عرضية متقنة، وحاول دفاع الوداد تشتيتها من أمام مؤمن زكريا، لتصل لأجايي الذي وضعها بهدوء علي يسار زهير العروبي حارس الوداد.

وتمر الدقائق دون جديد، سيطرة شبة كاملة لأصحاب الأرض علي مجريات اللقاء بالكامل، ومحاولات بدون خطورة للضيوف علي مرمي شريف إكرامي، ليطلق الدولي التونسي يوسف السرايري حكم اللقاء، صافرته معلنا نهاية اللقاء، بفوز الأهلي علي الوداد بهدفين نظيفين.