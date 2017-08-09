الأهلي يكتفي برباعية في سموحة ويضرب موعدا ناريا مع المصري

علي المصري لم يجد فريق الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقائي الدور قبل النهائي لكأس مصر. سيطر الأهلي علي مجريات شوطي اللقاء بالكامل، واكتفى لاعبوه أربعة أهداف فقط في

علي المصري

لم يجد فريق الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقائي الدور قبل النهائي لكأس مصر.

سيطر الأهلي علي مجريات شوطي اللقاء بالكامل، واكتفى لاعبوه أربعة أهداف فقط في مرمي سموحة، وصعد لنهائي الكأس للموسم الثالث على التوالي، ولم يكن للفريق السكندري، أي خطورة تذكر علي مرمي شريف إكرامي حارس الأهلي، وتأثر سموحة بالغيابات الكثيرة التي تضرب الفريق، حيث يوجد بين صفوفه 7 لاعبين مصابين بقطع في الرباط الصليبي.

كانت البداية، عندما أضاع أحمد حمودي، هدف مبكر للأهلي، في الدقيقة الثامنة من إنطلاقة المباراة، بعدما هيأ عبدالله السعيد، الكرة برأسه، يخطئها جونيور أجايي، لتجد حمودي، المنفرد بمحمد أبو جبل حارس سموحة، الذي سددها بغرابة، بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 18، أهدر جونيور أجايي فرصة التقدم للأهلي، بعدما استقبل تمريرة حريرية من علي معلول، من الناحية اليسرى، وضعها أجايي بجوار القائم الأيمن لمرمى الفريق السكندري.

ومن هجمة مرتدة للأهلي، في الدقيقة 38، وضع أحمد حمودي تمريرة سحرية لأجايي، وضع كرة ساقطة “لوب” من فوق أبو جبل حارس سموحة، لتعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

وبعدها بدقيقتين، مرر أجايي الكرة لوليد سليمان، في منطقة جزاء الفريق السكندري، سددها مباشرة. ارتطمت بقدم السيد فريد مدافع سموحة، لتسكن مرمى أبو جبل، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة.

انتهي الشوط الأول للقاء الذي إدارة الحكم الدولي محمود البنا، بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين، الذي سيطر علي مجريات النصف الأول من اللقاء، فيما لم يكن هناك تواجد هجومي لسموحة في هذا الشوط.

واصل الأهلي ضغطه مع بداية الشوط الثاني، لزيادة غلته من الأهداف، وبالفعل تحقق لأبناء القلعة الحمراء ما أرادوا، في الدقيقة 53، عندما مرر عبدالله السعيد الكرة لوليد سليمان، المنفرد تماما بمرمى سموحة، وضعها من بين أقدام محمد أبو جبل، لحظة خروجه من المرمى، معلنا عن الهدف الثالث للأهلي.

وفي كرة ثلاثية بين صالح جمعة وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا، أضاف جمعة الهدف الرابع للأهلي، بعدما أستغل توهان مدافعي سموحة، لينفرد بمحمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، ليضع الكرة بسهولة في المرمى من بين أقدامه.

وحاول سموحة حفظ ماء الوجه، وأنقذ شريف إكرامي حارس الأهلي ببراعة، رأسية خطيرة لأحمد رؤوف مهاجم الفريق السكندري، في الدقيقة 77، قبل أن يسجل البديل بانو دياوارا هدفا، ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل، بناء على راية مساعده الأول أحمد توفيق طلب، في الدقيقة 79.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، سوى محاولات من سموحة لتقليص الفارق، وسيطرة أهلاوية شبه كاملة علي اللقاء، واحتسب محمود البنا حكم اللقاء، ثلاثة دقائق كوقت محتسب بدل ضائع، لتنتهي المباراة بفوز أبناء القلعة الحمراء، برباعية نظيفة.

وسيلتقي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي المسابقة الأقدم في مصر، مع المصري البورسعيدي، الذي أقصي الزمالك “حامل اللقب”، بالفوز عليه أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين، في مواجهة نارية بين الفريقين.

ويبحث الأهلي عن الثنائية الغائبة عن خزائنه، منذ موسم 2006_2007، بعدما حسم لقب الدوري بقيادة مديره الفني حسام البدري، فيما يرغب المصري، الذي تأهل للنهائي بعد غياب 19 عاما، في إحراز لقبه الثاني في كأس مصر، بعد الفوز بنسخة 1998.