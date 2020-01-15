الأهلي يكتسح طنطا بخماسية ويواصل تصدره لترتيب الدوري

سجل للأهلي حسين الشحات الهدف الأول بعدما تصدى حارس طنطا لركلة جزاء

فاز النادي الأهلي منذ قليل على طنطا بخماسية نظيفة، في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليواصل تحقيق الانتصارات وتصدره للبطولة.

وسجل للأهلي حسين الشحات الهدف الأول بعدما تصدى حارس طنطا لركلة جزاء، لكن الشحات تمكن من متابعة الكرة وتسجيلها في المرمى.

الوافد الجديد محمود كهربا، سجل الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 79 وهو أول أهدافه مع القلعة الحمراء بعد انضمامه في يناير الجاري.. وفي الدقيقة 81 سجل أحمد الشيخ الثالث للأهلي.

وسجل مروان محسن الهدف الرابع في الدقيقة 89، وعاد كهربا ليسجل ثاني أهدافه وخامس أهداف الأهلي في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة بعد الانتصار الحادي عشر على التوالي للفريق دون أي خسارة أو تعادل حتى الآن، مع بقاء مباراتين مؤجلتين للفريق.