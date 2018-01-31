الأهلي يقتنص موافقة تحالف دولى لاقتراض 750 مليون دولار

سيد بدر:وافق تحالف مصرفى عالمى بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD على الطلب المقدم من البنك الأهلى المصرى لاقتراض نحو 750 مليون دولار، تشمل تجديد تمويل قائم بقيمة 390 مليون دولار، كان قد حصل عليه قبل نحو 3 سنوات، ومستحق السداد منتصف العام الحالى.قالت مصادر لـ«المال» إن

سيد بدر:

وافق تحالف مصرفى عالمى بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD على الطلب المقدم من البنك الأهلى المصرى لاقتراض نحو 750 مليون دولار، تشمل تجديد تمويل قائم بقيمة 390 مليون دولار، كان قد حصل عليه قبل نحو 3 سنوات، ومستحق السداد منتصف العام الحالى.

قالت مصادر لـ«المال» إن البنك الحكومى حصل على موافقة التحالف بشأن تجديد الشريحة التمويلية المشار إليها وزيادة قيمتها إلى 750 مليون دولار، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات اللازمة لتوقيع العقود فى الفترة المقبلة.

كما رجحت المصادر توصل «الأهلى» لاتفاق نهائى مع بنك الاستثمار الأوروبى للحصول على تمويل آخر، تتراوح قيمته بين 500 – 750 مليون يورو، خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبلغ إجمالى القروض الخارجية ضمن ميزانية البنك بنهاية 2016 نحو 75.062 مليار جنيه ، تعادل 4.24 مليار دولار بسعر الصرف الحالي.

وسعت البنوك العاملة بالقطاع المصرفى إلى زيادة الاقتراض من الخارج، لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية، فى ظل أزمة نقص الدولار التى كانت تعانى منها الدولة، قبل تحرير سعر الصرف.

وتنوعت أهداف البنوك بين الرغبة فى تدعيم مراكزها المالية، عبر قروض مساندة ، أو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 مليون دولار من التمويل المتفق عليه مع EBRD سيتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والباقى للشركات والمؤسسات بشكل عام.

وحول برنامج طرح السندات الدولارية التى كان البنك الأهلى يعتزم إصدارها فى الفترة الماضية، أكد المصدر أن تنفيذه ليس واردا فى الوقت الحالى، لكنه سيظل أحد الخيارات المطروحة، فى إطار تنويع مصادر تعزيز السيولة الأجنبية.

كان «الأهلى» يعتزم طرح سندات فى الخارج بقيمة بين «1 – 1.5» مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، ثم تخلى عن تلك الخطوة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبى، عقب «التعويم».

ويعتبر الكيانان الحكوميان الأهلى ومصر، هما الأكثر اقتراضًا من الخارج بين مختلف بنوك القطاع، وحصل الأول فى وقت سابق على قرض من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 300 مليون دولار، كما وقع فى نوفمبر الماضى قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى، وأكثر من 100 مليون يورو من «الأوروبى لإعادة الإعمار»، فى حين اقترض بنك مصر أكثر من 3 مليارات دولار من بنوك ومؤسسات مالية دولية، أغلبها من الصين، ويجرى مفاوضات أخرى على حوالى مليار دولار.