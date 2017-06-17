الأهلي يقترب من تحقيق رقم قياسي في الدوري

على المصرى: قد يتمكن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي في الموسم الحالي، من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري المصري، وهو الوصول إلى تحقيق 88 نقطة في موسم واحد، بعدما حسم لقب الدوري لصالحه، في الجولة الثلاثين بعد تعادله مع فريق مصر المقاصة بهدفين لكل فريق، قبل نهاية المسابقة بأربعة أسا



على المصرى:

قد يتمكن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي في الموسم الحالي، من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري المصري، وهو الوصول إلى تحقيق 88 نقطة في موسم واحد، بعدما حسم لقب الدوري لصالحه، في الجولة الثلاثين بعد تعادله مع فريق مصر المقاصة بهدفين لكل فريق، قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع ليضيف إلى دولاب بطولاته اللقب الـ39.

الدور

يملك الأهلي حاليًا 79 نقطة، وإذا تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المقبلة أمام إنبي والمصري والزمالك، فإنه سيتخطى الرقم القياسي المسجل باسم الزمالك، وهو الوصول إلى النقطة 87 في موسم 2014-2015، وكان أكبر عدد من النقاط حققها الأهلي في تاريخه بمسابقة الدوري هو 79 نقطة، وذلك في موسم 2014-2015.

أكبر معدل لتحقيق النقاط في مسابقة واحدة للدوري مسجل باسم الأهلي في موسم 2004-2005، الذي وصل خلاله الفريق إلى 74 نقطة، وذلك بعد حقق فريق القلعه الحمراء الفوز في 24 مباراة من أصل 26 جولة.

إذا تمكن الأهلي من إنهاء مسابقة الدوري بنفس الأداء الممتاز فإنه سيحسم اللقب دون التعرض لأي هزيمة للمرة السابعة في تاريخه وللمرة الأولى تحت قيادة حسام البدري، بعد تمكنه من تحقيق هذا الإنجاز في مواسم: 1975-1976، 1978-1979، 1985-1986، 1998-1999، 2004-2005، 2005-2006.