الأهلي يقترب من اللقب الإفريقي الحادي عشر بثنائية في مرمى الوداد المغربي (صور)

استطاع النادي الأهلي الفوز على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الجنوب إفريقى بيرسى تاو التسجيل لصالح الأهلى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، برأسية مميزة مستقبلًا عرضية من النجم حسين الشحات، قبل أن يسجل كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة 59.

قبل أن يضيف سيف الدين بوهرة لاعب الوداد هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتأتي تلك النتيجة قبل مواجهة العودة من نهائى دورى الأبطال الإفريقى فى ملعب محمد الخامس بالمغرب يوم 11 يونيو الجاري، ويحاول الأهلي الحصول على التتويج الحادي عشر في تاريخ البطولة.

وتستعرض “المال” صورا نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المباراة، وفيها تعابير عديدة عن سعادة لاعبي الأهلي .