الأهلي يقترب من الإعلان عن تعاقده مع المحترف الرابع

علي المصري أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اتفاقهم مع الجنوب أفريقي فاكاماني ماهلامبي، صانع ألعاب بيدفيست، للانضمام لصفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، لمدة خمسة مواسم، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تغلق يوم 6 سبتمبر الحالي. وتلقّى الدولي الجنوب أفر

علي المصري

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اتفاقهم مع الجنوب أفريقي فاكاماني ماهلامبي، صانع ألعاب بيدفيست، للانضمام لصفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، لمدة خمسة مواسم، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تغلق يوم 6 سبتمبر الحالي.





وتلقّى الدولي الجنوب أفريقي “19 عامًا”، عرضًا من الأهلي، وآخر من صن داونز الجنوب أفريقي، لكنّه فضّل القلعة الحمراء، واقتربت مفاوضات الطرفين من النهاية.

ولفت ماهلابي أنظار حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، وجهازه المعاون، خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، وبعد متابعته في لقاءات فريقه بالدوري الجنوب أفريقي، في المسابقة المحلية والقارّية.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب الذي يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ويرتدى القميص رقم 27 مع فريقه، ويتميز بالسرعة والتسديد، خلال الساعات المقبلة؛ من أجل الخضوع للكشف الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويضم الأهلي بين صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم: المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، وسيصبح ماهلامبي الأجنبي الرابع في صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.