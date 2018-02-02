الأهلي يفوز على نجوم الدوري السعودي في تكريم فؤاد أنور

علي المصريودّعت جماهير كرة القدم العربية والسعودية، النجم فؤاد أنور، قائد المنتخب السعودي وفريق الشباب، خلال مباراة اعتزاله التي أقيمت، اليوم، وجمعت بين نادي الشباب، المدعوم بنجوم الدوري السعودي، مع ضيفه الأهلي، الذي فاز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن

علي المصري





ودّعت جماهير كرة القدم العربية والسعودية، النجم فؤاد أنور، قائد المنتخب السعودي وفريق الشباب، خلال مباراة اعتزاله التي أقيمت، اليوم، وجمعت بين نادي الشباب، المدعوم بنجوم الدوري السعودي، مع ضيفه الأهلي، الذي فاز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وسجل هدف المباراة الوحيد باكاماني ماتشامبي، في الدقيقة 33، وشهدت المباراة مشاركة العديد من نجوم الدوري السعودي، يأتي في مقدمتهم الحارس العماني علي الحبسي، وسعود كريري وعمر هوساوي ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني وأحمد عطيف وحسن معاذ وتركي العمار وفؤاد أنور صاحب مهرجان الاعتزال.

ودفع الجهاز الفني الأهلي بقيادة حسام البدري، بأغلب لاعبيه في هذه المباراة، أمثال ميدو جابر ووليد أزارو وشريف إكرامي ومحمد نجيب ومحمد هاني وهشام محمد.

وأقيمت المباراة تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، حيث تكفلت الهيئة بإقامة مباراة اعتزال فؤاد أنور تقديرًا وتكريمًا له بعد الإنجازات التي أسهم في تحقيقها لرياضة كرة القدم السعودية مع ناديي الشباب والنصر ومع المنتخبات الوطنية السعودية طيلة مشواره الرياضي.

ويعد أنور هو أول من سجل هدفا للمنتخب السعودي في بطولات كأس العالم، وكان هذا في نسخة 1994 بالولايات المتحدة حيث سجل هدف الفريق الوحيد في مرمى المنتخب الهولندي الذي فاز 2ـ 1 في هذه المباراة.

وتوج أنور مع الشباب بلقب الدوري السعودي في 3 نسخ متتالية من 1991 إلى 1993، كما فاز مع المنتخب السعودي للناشئين بلقب كأس أمم آسيا للناشئين (تحت 17 عاما) في 1988، وبلقب كأس العالم للناشئين (تحت 16 عامًا) في 1989 .