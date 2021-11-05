الأهلي يفوز على الزمالك 5-3 في مباراة مثيرة

افتتح أليو ديانج التسجيل للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16، وسجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 20. وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك الزمالك بالدقيقة 25. الهدف التالت للزمالك…

افتتح أليو ديانج التسجيل للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16، وسجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك الزمالك بالدقيقة 25.

الهدف التالت للزمالك من أشرف بن شرقي في الدقيقة ٨٩.

ودخل الأهلي لقاء القمة أمام الزمالك بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

ودخل الزمالك لقاء القمة أمام الأهلي بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد.