الأهلي يفوز على الزمالك برباعية حمراء برعاية معلول والشحات وشريف

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح حسين الشحات التسجيل للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية الضيقة للحارس محمد صبحي حامي عرين الزمالك، وعاد الشحات مرة أخري ليبصم على الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعدما استلم كرة رائعة من أحد زملائه سددها بطريقة نموذجية في الزاوية التسعين لصبحي الذي لم يستطيع التصدي لها.

وشهدت الدقيقة 45 احراز الدولي التونسي على معلول الهدف الثالث لصالح الأهلي بعد تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسري لصبحي حارس القلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني، قلص أحمد السيد زيزو الفارق لصالح الزمالك، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 65 من علامة الجزاء.

وأضاف محمد شريف رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 94 من عمر الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.