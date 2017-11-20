رياضة

الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدفي السولية والسعيد

علي المصري واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، سلسلة انتصاراته بمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الفوز على فريق الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة المؤجلة من المسابقة. سجل هدفي الأهلي في شباك الإسماعيلي
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

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علي المصري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، سلسلة انتصاراته بمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الفوز على فريق الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة المؤجلة من المسابقة.

سجل هدفي الأهلي في شباك الإسماعيلي الثنائي، عمرو السولية وعبدالله السعيد، في ربع الساعة الأخيرة من زمن المباراة.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، علما بأن الفريق يتبقى له 4 مباريات مؤجلة بجدول الدوري، وألحق أول هزيمة بالإسماعيلي الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة وظل متربعا علي صدارة الدوري.

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