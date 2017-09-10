الأهلي يفقد نقطتين أمام الطلائع

في مستهل حملة الدفاع عن لقبهعلي المصري فقد الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، أول نقطتين في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري المصري المنتاز، عقب تعادله مساء اليوم، مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد السلام، في ختام لقاءات اليوم الثالث للأسبوع

في مستهل حملة الدفاع عن لقبه



علي المصري

فقد الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، أول نقطتين في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري المصري المنتاز، عقب تعادله مساء اليوم، مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد السلام، في ختام لقاءات اليوم الثالث للأسبوع الأول من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف نظيف، سجله عاصم صلاح الظهير الأيسر للفريق، من ضربة جزاء فى الدقيقة 36، احتسبها أحمد حمدي حكم اللقاء، على عمرو السولية، فى الدقيقة 35، بعدما اعترضت يد لاعب وسط الأهلى الكرة، ليسددها صلاح فى منتصف مرمى شريف إكرامى حارس الأهلي، معلنا عن الهدف الأول فى اللقاء.

وشهدت الشوط الأول اعتراضات بالجملة من الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولاعبى القلعة الحمراء، على حكم اللقاء الشاب، بعدما لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لعبدالله السعيد، فى الدقيقة 39.

وتعرض حكم اللقاء لهجوم شرس من قبل المتواجدين في المقصورة الرئيسية لملعب اللقاء، ومدرجات الدرجة الأولى، وقامت قوات الأمن بمساعدة طاقم الحكام للدخول لغرف خلع الملابس، فى مشهد معتاد رغم الحضور القليل فى المدرجات.

وأشرك الجهاز الفنى، مع بداية الشوط الثانى، الصاعد أحمد ياسر ريان، بديلا لوليد سليمان المصاب، والذى لم يقدم المستوى المنتظر خلال الشوط الأول، وأصبح نجل نجم الأهلى الأسبق ياسر ريان، أول لاعب مواليد عام 1998 يشارك مع الفريق الأول فى الدوري المصري.

وفى الدقيقة 57، سجل أحمد الشيخ العائد من الإعارة مع طلائع الجيش، هدفا رائعا، من ضربة حرة مباشرة، سددها فى الزاوية اليسرى لمرمى طلائع الجيش، لم يستطع محمد بسام حارس فريق الطلائع فى التعامل معها، معلنا عن هدف التعادل للأهلى.

بهذا التعادل، يحصد الأهلي نقطة وحيدة من مواجهته الأولي التي تضع الفريق في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو نفس رصيد طلائع الجيش، الذي يأتي في المركز الثامن في جدول المسابقة