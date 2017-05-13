الأهلي يفشل في تخطي زاناكو بدوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي تعادلا سلبيا مخيبا للآمال في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفشل في الفوز على زاناكو الزامبي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بدأ الأهلي الشوط بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى وأمامه محمد نجيب ورامي ربيعة وصبري رحيل وأحمد فتحي، وفي الوسط حسام غالي وعمرو السولية، وأمامهما ميدو جابر وجونيور أجايي وعبدالله السعيد خلف رأس الحربة الوحيد سليماني كوليبالي.

بدأ الشوط سريعا وسدد عبدالله السعيد كرة مباغتة ولكنها كانت سهلة في يد الحارس، وفي الربع ساعة الأولى انحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد الأحمر على تنويع الهجمات من الجانبين الأيمن والأيسر.

لجأ فريق زاناكو إلى الدفاع المتأخر وإغلاق المساحات أمام لاعبي الأهلي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.