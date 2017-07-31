الأهلي يفتح باب حجز تذاكر مباراة الفيصلي

على المصرى قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي الأردني، في الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، على الموقع الرسمي للنادي، من خلال قسم التذاكر.وأكد شمس، أنه تيسيرًا على جماهير النادي، تقرر فتح باب الحجز بدايةً من اليوم وحتى غ



على المصرى

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي الأردني، في الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، على الموقع الرسمي للنادي، من خلال قسم التذاكر.

وأكد شمس، أنه تيسيرًا على جماهير النادي، تقرر فتح باب الحجز بدايةً من اليوم وحتى غدًا، من أجل حضور مباراة الفيصلي الأردني، المقرر لها فى الثامنة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

وأكد وليد مهدي مدير إدارة المباريات، أن استلام الجماهير للتذاكر سيبدأ صباح الأربعاء من منافذ شركة فوري بمختلف أنحاء الجمهورية، وتقدم “المال”، رابط حجز التذاكر للراغبين فى حضور اللقاء: https://ticketing.ahlyegyptfans.com/Home/index