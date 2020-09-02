رياضة

الأهلي يغرم «كهربا» مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لـ«الشناوي» و«عبدالحفيظ»

لما بدر منه قبل مران الفريق
إسلام مصطفى 4:36 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 4:36 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.

ونشبت مشادة بين كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، قبل مران اليوم الأربعاء، قبل أن يتفاقم الأمر مرة ثانية داخل غرف الملابس بحضور سيد عبدالحفيظ، عندما رفض اللاعبين الحديث عن هذه المشاجرة لمدير الكرة بالنادي الأهلي.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن كهربا حرص بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

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بقلم إسلام مصطفى

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