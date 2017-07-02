الأهلي يعود من زامبيا فجر الإثنين.. وشمس يشكر السفير

علي المصري: تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في تمام الثانية فجر الإثنين، عائدة من زامبيا، بعد التعادل مع زاناكو الزامبي، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث تغادر البعثة مدينة لوساكا، في الثالثة وال

علي المصري:

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في تمام الثانية فجر الإثنين، عائدة من زامبيا، بعد التعادل مع زاناكو الزامبي، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث تغادر البعثة مدينة لوساكا، في الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

وقرر حسام البدري المدير الفني للفريق، منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الإثنين، بعد المشاركة في المباراة، خوفا على اللاعبين من الإجهاد، ويغيب عن المران جميع العناصر التي شاركت بشكل أساسي في المباراة، على أن يستأنفوا تدريباتهم يوم الثلاثاء، فيما يؤدي بقية اللاعبين مرانهم في السادسة مساء غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، صباح اليوم، مرانا خفيفا في حديقة فندق الإقامة في زامبيا، للحفاظ على لياقة الجميع، وحرص الجهاز الفني على قيام اللاعبين بأداء تدريبات بدنية بالحديقة، قبل الاستعداد للعودة إلى القاهرة.

من جانبه، حرص اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي ورئيس بعثة الأهلي في زامبيا، على توجيه الشكر للدكتور رجائي نصر سفير مصر في زامبيا، بعد الزيارة التي قام بها أفراد البعثة لمنزل السفير، لتلبية دعوة العشاء مساء أمس السبت، وقام شمس بإهداء درع النادي للسفير، ونقل له تحيات المهندس محمود طاهر رئيس النادي، ومجلس الإدارة بالكامل، على الدور المحوري والمميز الذي قدمته السفارة لتسهيل مهمة الفريق طوال مدة الإقامة في زامبيا.

وأوضح شمس أن السفارة قدمت كل التسهيلات للبعثة، واختتمت الدور الجميل الذي قدمته بحفل العشاء الذي إقامة السفير في منزله لبعثة الأهلي، بعدما وجه السفير الدعوة للمدير التنفيذي للنادي، لتناول العشاء بمنزله عقب مباراة زاناكو.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن شريف إكرامي، تناول بعض الأدوية والمسكنات للتخلص من الآلام التي لازمته، بسبب الحزام الناري الذي تعرض له قبل مواجهة زاناكو، بعدما شارك فى اللقاء، رغم شكواه من الآم من الإصابة، لكنه شارك وقدم أداء جيد خلال المباراة، وأوضح طبيب الأهلي، ان إكرامي سوف يخضع لفحص طبي الثلاثاء، لمعرفة مدى استجابته للعلاج، وامكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.

وأثنى طارق سليمان مدرب حراس المرمى الفريق، على أداء حارسه، الذي تحامل على نفسه بالمشاركة في المباراة، وهو يعاني من إصابة قبل المباراة، وكشف سليمان أن إكرامي أصر على المشاركة، وتحامل على نفسه من أجل الفريق، لدرجة أنه حصل على 4 حقن قبل المباراة بيوم وصباح يوم المباراة من أجل المشاركة، وتمنى مدرب حراس الأهلي، الشفاء لحارسه الذي يعاني من حزام ناري، مؤكدا أن فرصه للحاق بمباراة القطن الكاميروني في ختام دور المجموعات، والمحدد لها السبت المقبل كبيرة للغاية.

ويخضع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق، لفحص طبي بعد غدا الثلاثاء، لمعرفة مدة غيابه، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال اللقاء، ولم يتمكن من اكمال المباراة وتم استبداله، وكشف طبيب الفريق، أن فرص لحاق حمودي بلقاء القطن صعبة.