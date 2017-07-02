الأهلي يعود فجر الإثنين.. وشمس يشكر سفير مصر فى لوساكا

على المصرى: تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من زامبيا إلى القاهرة في تمام الثانية فجر الإثنين، بعد التعادل مع زاناكو الزامبي، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتغادر البعثة مدينة لوساكا، في الثالثة والنصف عصر



على المصرى:

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من زامبيا إلى القاهرة في تمام الثانية فجر الإثنين، بعد التعادل مع زاناكو الزامبي، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتغادر البعثة مدينة لوساكا، في الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق، منح عدد من اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الإثنين، بعد المشاركة في المباراة، خوفا عليهم من الاجهاد، حيث يغيب عن المران جميع العناصر التي شاركت فى المباراة بشكل أساسي، على أن يستأنفوا تدريباتهم الثلاثاء، فيما يؤدي بقية اللاعبين مرانهم في السادسة مساء غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

أدت مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، صباح اليوم، مرانا خفيفا في حديقة فندق الإقامة في زامبيا، للحفاظ على لياقتهم البدنية، قبل الاستعداد للعودة الى القاهرة.

من جانبه، حرص اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، ورئيس بعثة الأهلي في زامبيا، على توجيه الشكر للدكتور رجائي نصر، سفير مصر في زامبيا، بعد الزيارة التي قام بها أفراد البعثة لمنزل السفير، لتلبية دعوة العشاء مساء أمس السبت، وقام شمس بإهداء درع النادي للسفير، ونقل له تحيات المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، ومجلس الإدارة بالكامل، على الدور المحوري والمميز الذي قدمته السفارة لتسهيل مهمة الفريق طوال مدة الإقامة في زامبيا.

أوضح شمس أن السفارة قدمت كل التسهيلات للبعثة، واختتمت الدور الجميل الذي قدمته بحفل العشاء الذي أقامة السفير بمنزله للبعثة، بعدما وجه الدعوة للمدير التنفيذي للنادي، لتناول العشاء بمنزله عقب مباراة زاناكو.

من جانب أخر، قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن شريف إكرامي، تناول بعض الأدوية والمسكنات للتخلص من الآلام التي لازمته، بسبب الحزام الناري الذي تعرض له قبل مواجهة زاناكو، وشارك فى اللقاء رغم شكواه من الألم، وقدم أداء جيد خلال المباراة، وأوضح طبيب الأهلي، ان إكرامي سوف يخضع لفحص طبي الثلاثاء، لمعرفة مدى إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمه.

وأثنى طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، على أداء حارسه، الذي تحامل على نفسه للمشاركة في المباراة.

وكشف سليمان أن إكرامي أصر على المشاركة، وتحامل على نفسه من أجل الفريق، لدرجة أنه حصل على 4 حقن مسكنه قبل اللقاء بيوم وصباح يوم المباراة، وتمنى مدرب حراس الأهلي، الشفاء لحارسه، مؤكدا أن فرصته للحاق بمباراة القطن الكاميروني في ختام دور المجموعات، والمحدد لها السبت المقبل كبيرة للغاية.

ويخضع أحمد حمودي، صانع ألعاب الفريق، لفحص طبي بعد غدا الثلاثاء، لتحديد مدة غيابه، وذلك بعد خروجه من المباراة مصابا بشد في العضلة الضامة، وكشف طبيب الفريق، أن فرص لحاق حمودي بلقاء القطن صعبة.