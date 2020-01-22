الأهلي يعلن وصول بطاقة «بادجي».. واتحاد الكرة ينفي

يستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن النادي تسلم البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي ، مهاجم الفريق الجديد.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من شهر يناير الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبدالحفيظ، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن إجراءات قيد بادجي في القائمتين المحلية والإفريقية، بدأت فور وصول البطاقة الدولية إلى اللاعب.

من جانبه، نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول البطاقة الدولية للاعب السنغالي، مٌشددًا أنه مع وصولها سيبدأ الاتحاد في إجراءات قيده دون مشاكل ليصبح متاحًا للمشاركة المحلية مع النادي الأهلي.

وشارك بادجي في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد انضمامه في يناير قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.