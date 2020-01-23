الأهلي يعلن قيد «بادجي» محليًا.. ويكشف موعد انضمامه إفريقيًا

كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قيد السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، في القائمة المحلية بشكل رسمي، وذلك عقب وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من شهر يناير الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي لإتمام عملية قيد اللاعب.

وشارك بادجي في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد انضمامه في يناير قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.