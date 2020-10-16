رياضة

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لبعثة الفريق قبل مواجهة الوداد

في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
إسلام مصطفى 4:10 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20 4:10 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20

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أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء غد السبت، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأجرت بعثة الأهلي أمس مسحة جديدة في مقر الإقامة، بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، غدًا السبت، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

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وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل ٤٨ ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.

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بقلم إسلام مصطفى

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