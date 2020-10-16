الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لبعثة الفريق قبل مواجهة الوداد

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.
ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء غد السبت، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وأجرت بعثة الأهلي أمس مسحة جديدة في مقر الإقامة، بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، غدًا السبت، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.
وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل ٤٨ ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.