رياضة

الأهلي يعلن سلبية مسحة جميع لاعبيه قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال

في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
إسلام مصطفى 12:05 م, الأربعاء, 16 فبراير 22 12:05 م, الأربعاء, 16 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا  منتخب مصر يتقدم 11 مركزًا في التصنيف الشهري لـ«فيفا»

في سياق متصل، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم، مرانه الختامي بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  اتحاد الكرة: تأجيل حسم مصير كأس مصر الموسم الماضى للأسبوع المقبل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

رسميًا.. الأهلي يستبعد محمد الشناوي من قائمة الفريق لمواجهة الهلال السوداني

إسلام مصطفى 11:52 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22

اتحاد الكرة: تأجيل حسم مصير كأس مصر الموسم الماضى للأسبوع المقبل

إسلام مصطفى 7:06 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

لعدم وجود ارتباطات لـ«الأوليمبي».. اتحاد الكرة يوجه الشكر لجهاز شوقي غريب لتقليل النفقات

إسلام مصطفى 7:05 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

مصدر باتحاد الكرة لـ«المال»: سنتقدم بطلب تأجيل موعد مباراتي مصر والسنغال

إسلام مصطفى 3:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

مدرب الهلال قبل مواجهة الأهلي: لن أدع فريقي يشاهد الخصم في مونديال الأندية

إسلام مصطفى 11:36 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

فيفا يكشف موعد مباريات تحديد المتأهل لمونديال قطر

إسلام مصطفى 11:31 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22