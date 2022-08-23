الأهلي يعلن حصول الشركة المتحدة على حقوق رعاية قطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وأعلن الأهلي عقب انتهاء الجلسة اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم.

كما استعرض المجلس العرض المقدم من أيمن إسماعيل، رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.