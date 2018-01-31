الأهلي يعلن تحمل آل الشيخ القيمة الكاملة لصفقة صلاح محسن

علي المصري أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب نهاية اجتماعه، اليوم الأربعاء، تحمل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، تكلفة صفقة التعاقد مع صلاح محسن من نادي إنبي بالكامل. ورفض مجلس الأهلي…

علي المصري

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب نهاية اجتماعه، اليوم الأربعاء، تحمل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، تكلفة صفقة التعاقد مع صلاح محسن من نادي إنبي بالكامل.

ورفض مجلس الأهلي الإفصاح عن القيمة الرسمية للصفقة، ولكن أكدت مصادر موثوقة أنها وصلت إلى 38 مليون جنيه مصري مع نسبة 20% من إعادة البيع.

وقرر المجلس وضع لائحة عامة للجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي، مع تخصيص وحدة علاج طبيعي لكل فرع للتأهيل الطبي، وكشف دوري للأعضاء فوق الـ60 سنة مع اعتماد كشف دوري لفيروس سي.

وجدد المجلس الثقة في مدير مجمع الجزيرة ياسر الرزاز، وأيمن لطفي مدير الصالات والملاعب، ومحمود حزين مدير فرع مدينة نصر.

وأقيل وليد مهدي مدير إدارة المباريات، وتم تكليف محمد مرجان المدير التنفيذي بالقيام بنفس الدور، كما اعتمد تشكيل المركز الإعلامي الذي قدمه جمال جبر، وتشكيل اللجنة العليا للخدمات.

وتم إرجاء ملف تعيين مدير لمقر الجزيرة بجانب مدير أمن المقر، واستقر المجلس على مد اجتماعه لموعد لاحق في الأسبوع المقبل.