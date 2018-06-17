الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي

علي المصري أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة اﻷول بالقلعة الحمراء، والذي يرأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. ويتكون الجهاز من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان مدربا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرم

علي المصري

أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة اﻷول بالقلعة الحمراء، والذي يرأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

ويتكون الجهاز من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان مدربا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، واﻹنجليزي مايكل ليندمان مدرب أحمال، وحسين عبد الدايم مساعدا لمدرب الأحمال، وسام صفوت محلل الأداء والفيديو، وسمير عدلي مديرا إداريا، والدكتور خالد محمود رئيسا للجهاز الطبي، وأحمد حسن مترجما.

وقاد كارتيرون أول مران للفريق عصر الخميس الماضي، بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق مؤخرًا لمدة موسمين، استعدادا للموسم الجديد وكذلك مباراة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد المدير الفني الفرنسي جلسة مطوله مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران الجماعي يوم الخميس، والذي أقيم علي ملعب “مختار التتش” بالجزيرة.

واستمرت جلسه كارتيرون بلاعبي الأهلي والجهاز الفني لمدة ساعه تقريبا، حيث حرص المدير الفني الجديد على التعرف على جميع اللاعبين ثم تحدث عن حول أهداف المرحلة المقبلة ومتطلبات الجميع داخل الفريق.