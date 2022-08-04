الأهلي يعلن استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين والعائدين من الإصابة

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة، وذلك بعد التعادل أمس مع فاركو، وضياع فرصة المنافسة على اللقب المحلي.

وكان الأهلي قد تعادل أمام فاركو مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن منافسات الدوري المصري، في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا بسبب هدف ملغي للأحمر مع الدقائق الأخيرة من المباراة بداعي التسلل.

وأصدر مجلس إدارة النادي عدة قرارات بعد انتهاء اجتماعه اليوم، وجاءت كما يلي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر – السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة

وأوضح الأهلي في ختام بيانه، أن محمود الخطيب رئيس النادي يقوم بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.