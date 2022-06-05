الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت المقبل لكشف تفاصيل أزمة ملعب نهائي إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل؛ لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي أقيمت مساء الإثنين الماضي بالمغرب.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية، وغيرها لحضور المؤتمر، للحديث عن الملابسات التي شهدتها أزمة ملعب نهائي إفريقيا، والذي أقيم على ستاد مركب محمد الخامس، وانتهى بتتويج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه.

في سياق أخر، يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب التتش، بعد عودته من الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا من الوداد المغربي.

ويتدرب الأهلي استعداداً لمباراة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري باستاد الأهلي والسلام فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويغيب عن الأهلي لاعبيه الدوليين الموجودين فى المنتخبات الدولية للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية.