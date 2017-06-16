الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس العالم لليد بقطر

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، قرر الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل.

وأكد شمس أن اعتذار النادي عن المشاركة في البطولة، يأتي تضامنًا مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر، وكان الأهلي سباقًا عندما قاطع قنوات «بي إن سبورتس»، ومنعها من دخوله مقراته في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى المشاركة في بطولة كأس العالم، بعد الفوز على الزمالك، في مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت بمدينة أغادير المغربية.