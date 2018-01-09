الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات؛ لخوض مباراة السوبر أمام فريق المصري البورسعيدي، والمقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد.

وهناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، بإسناد مهمة رئاسة البعثة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، ويبلغ قوام البعثة 47 فردا، ومن المقرر أن تصل إلى مطار أبوظبي ، على أن تستقل البعثة حافلة مباشرة إلى مدينة العين التي تستضيف المباراة .

وخاض الفريق تدريباته في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة؛ استعدادا للمباراة، على أن يتوجه الفريق عقب المران إلى مطار القاهرة الدولي في الواحدة ظهرا؛ استعدادا للسفر إلى الإمارات.