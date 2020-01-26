رياضة

الأهلي يفوز على النجم ويعزز فرص التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في بطولة أفريقيا، وأحرز الهدف جونيور أجاييه. دخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة، والفوز على بلاتنيوم في الذهاب، والتعادل معه في…

المال - خاص 10:53 م, الأحد, 26 يناير 20 10:53 م, الأحد, 26 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

فاز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في بطولة أفريقيا، وأحرز الهدف جونيور أجاييه.

دخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة، والفوز على بلاتنيوم في الذهاب، والتعادل معه في العودة.

وغاب عن صفوف النادي الأهلي الليلة للإصابة رمضان صبحي، والمدافع سعد سمير، ولاعب خط الوسط حمدي فتحي، والظهير الأيسر محمود وحيد.

واعتلى فريق النجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق الهلال السوداني بالمركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويبحث عن الفوز، وتحقيق 3 نقاط جديدة للاقتراب من التأهل للدور التالي، ويتذيل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الأهلي يعلن وصول بطاقة «بادجي».. واتحاد الكرة ينفي

إسلام مصطفى 11:38 م, الأربعاء, 22 يناير 20

«الأهلي» لـتركي آل الشيخ: لم نعتد قبول استقالة أي رئيس شرفي على مر التاريخ

إسلام مصطفى 10:36 م, الأربعاء, 22 يناير 20

مصطفى يونس: صالح جمعة سيوقع للزمالك إذا رحل عن الأهلى

إسلام مصطفى 11:44 م, الأثنين, 20 يناير 20

رسميًا.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم السنغالي أليو بادجي (تفاصيل)

إسلام مصطفى 2:46 م, الخميس, 16 يناير 20

الأهلي يكتسح طنطا بخماسية ويواصل تصدره لترتيب الدوري

المال - خاص 9:52 م, الأربعاء, 15 يناير 20

بمقدم 25% فقط.. الأهلى يمنح تيسيرات كبيرة للعضويات المجمعة

علي المصري 3:22 م, الأربعاء, 8 يناير 20