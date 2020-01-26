الأهلي يفوز على النجم ويعزز فرص التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في بطولة أفريقيا، وأحرز الهدف جونيور أجاييه. دخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة، والفوز على بلاتنيوم في الذهاب، والتعادل معه في…

فاز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في بطولة أفريقيا، وأحرز الهدف جونيور أجاييه.

دخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة، والفوز على بلاتنيوم في الذهاب، والتعادل معه في العودة.

وغاب عن صفوف النادي الأهلي الليلة للإصابة رمضان صبحي، والمدافع سعد سمير، ولاعب خط الوسط حمدي فتحي، والظهير الأيسر محمود وحيد.

واعتلى فريق النجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق الهلال السوداني بالمركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويبحث عن الفوز، وتحقيق 3 نقاط جديدة للاقتراب من التأهل للدور التالي، ويتذيل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.