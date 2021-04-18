الأهلي يطيح بأحلام الزمالك مجددا بثنائية مقابل هدف

بالمباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

هزم الأهلي مساء الأحد، غريمه الزمالك بثنائية مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة صاروخية، فيما سجل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/1.

ولم تتغير النتيجة وسط محاولات الزمالك لحصد التعادل.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.

وقاد المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو، ومحمود عاشور حكما مساعدا للفيديو.