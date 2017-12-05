الأهلي يطور أحد أقدم وأعرق فروعه وسط القاهرة

أحمد الدسوقىأقام البنك الأهلى حفلاً خاصاً بمناسبة تطوير أحد أقدم فروعه وأكبرها من حيث حجم الأعمال الخاصة بمختلف الأنشطة المصرفية وخدمته لكبار العملاء من الأفراد والشركات إضافة الى كبري الهيئات والمؤسسات الحكومية بمنطقة وسط البلد .حضر الحفل رؤوساء مجالس إدارة البنك السابقين ممثلين في الدكتور فارو

أحمد الدسوقى

أقام البنك الأهلى حفلاً خاصاً بمناسبة تطوير أحد أقدم فروعه وأكبرها من حيث حجم الأعمال الخاصة بمختلف الأنشطة المصرفية وخدمته لكبار العملاء من الأفراد والشركات إضافة الى كبري الهيئات والمؤسسات الحكومية بمنطقة وسط البلد .

حضر الحفل رؤوساء مجالس إدارة البنك السابقين ممثلين في الدكتور فاروق العقدة – محافظ البنك المركزي الأسبق- وحسين عبد العزيز وطارق عامر محافظ البنك المركزي الحالى، بالإضافة إلي كل من تولي إدارة الفرع الرئيسي في فترات زمنيه متعاقبة، وذلك تكريما لهم من إدارة البنك وتقديرا لما قدموه من مجهودات كبيره لدعم مسيره البنك الرائدة في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد المصري.

كما حضر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والتي يقع بها الفرع الرئيسي للبنك ، بالإضافة الى أعضاء الادارة العليا للبنك ورؤساء ومديري عموم المناطق والمناطق الفرعية لفروع البنك الاهلي واحمد عبد المعطي مدير عام الفرع الرئيسي ومديري مختلف الادارات بالفرع.

وتضمن الحفل كلمات لرؤساء مجالس الادارات السابقين الذين تحدثوا عن ذكرياتهم طوال مدة خدمتهم بالبنك والمحطات التي تضمنها مشوارهم المهني متوجهين بخالص الامنيات للعاملين بالبنك بالاستمرار في النجاح والتقدم.

كما ألقت مديحة الرافعي مدير عام الفرع الرئيسي الأسبق كلمة نيابة عن السادة مديري عموم الفرع السابقين أشادت فيها بالمظهر الحضاري للفرع والتطوير الملحوظ الذي طرأ عليه من أجل الاستمرار في قيامه برسالته في خدمة عملاءه والاقتصاد المصري.

من جانبه قال هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي، إن هذا التطوير يأتي امتدادا لاهتمام ادارة البنك المستمرة بدراسة احتياجات العملاء وسعيه لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه اثناء تلقيه للخدمة المصرفية ، خاصة في ظل المنافسة القوية بين البنوك الموجودة في السوق المصرفية المصرية.

وأضاف منذ تأسيسه في الخامس والعشرين من يونيو من عام 1898 والبنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة للريادة في تقديم المنتجات المصرفية وتحديث جميع فروعه لمواكبة أحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات ، وذلك إيماناً من قيادات البنك بضرورة توفير بنية تحتية قوية قادرة علي استيعاب المستجدات المصرفية في العالم والتوسع في تقديم خدمات مصرفية علي احدث مستوى والتحول من فكرة البنوك التقليدية للمساهمة في تحقيق الشمول المالي .