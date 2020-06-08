الأهلي يطالب «الأوليمبية» و«الجبلاية» بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.…

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وشددت إدارة النادي – في خطابها المنشور على الموقع الرسمي – على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهيًة ولا كتابًة.

وطلبت إدارة النادي ردًا نهائيًا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.

كما أرسلت إدارة النادي خطابًا مماثلًا اليوم أيضًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوا الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته البعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتي تهدم المجتمع المصري سواءً بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام.

وطلب النادي الأهلي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه ، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية.