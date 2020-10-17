رياضة

الأهلي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا ويهزم الوداد بهدفين (صور)

مباراة العودة الجمعة في استاد القاهرة
المال - خاص 10:55 م, السبت, 17 أكتوبر 20 10:55 م, السبت, 17 أكتوبر 20

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استطاع النادي الأهلي أن يحسم الجولة الأولى مع الوداد المغربي بفوزه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء .

وافتتح محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، التسجيل للأهلي بحلول الدقيقة 5 من زمن مباراة الأهلي والوداد المغربي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، بحسب الموقع الإلكتروني للنادي الأهلي .

واستغل أفشة خطأ دفاع الوداد لينفرد بالمرمى ويسكنها الشباك بحلول الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

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وفي الدقيقة 43 تصدى حارس الأهلي محمد الشناوي يتصدى لركلة جزاء.

وقال النادي إن الحكم الزامبي احتسب ركلة جزاء مشكوكا في صحتها، قبل أن يرجع إلى تقنية الفار، ويتمكن الشناوي من التصدي لها ببراعة. 

وانتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي في المباراة التي ينتظر أن تقام جولة العودة بالنسبة إليها يوم الجمعة المقبل.

ونجح على معلول لاعب النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني من ضربة جزاء.

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وتصدر هاشتاج يلا يا أهلي على ترتيب ترند موقع التواصل الاجتماعي توتير طيلة المباراة.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، استهل اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

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خط الهجوم: مروان محسن.

ووفق موقع النادي الأهلي، قال لعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي لنادي الأهلي تلقي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.

وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.

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بقلم المال - خاص

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