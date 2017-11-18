الأهلي يضع حجر أساس فرع النادي بالتجمع الخامس

علي المصري: انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات وضع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، حجر الأساس لفرع التجمع الخامس، بمقر الأرض التي حصل عليها النادي في الأيام الماضية، بعدما وقع على عقود أرض التجمع مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ليبدأ النادي في تدشين الفرع الثاني بع

علي المصري:



انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات وضع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، حجر الأساس لفرع التجمع الخامس، بمقر الأرض التي حصل عليها النادي في الأيام الماضية، بعدما وقع على عقود أرض التجمع مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ليبدأ النادي في تدشين الفرع الثاني بعد فرع الشيخ زايد، بخلاف مقري الجزيرة ومدينة نصر.

وتواجد في فعاليات وضع حجر الأساس كل من، رئيس النادي، وكامل زاهر، أمين الصندوق، ومروان هشام، عضو المجلس، واللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي، بالإضافة إلى طاهر أبو زيد، نجم النادي الأسبق والمهندس محمد يحيى، المستشار الهندسي للنادي، كما تواجد بعض أعضاء النادي الذين حرصوا على حضور فعاليات وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

وقال المهندس محمود طاهر، إن مجلس الإدارة الحالي يتشرف كثيرا بأنه الذي وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، لافتا إلى أنه كان ومجلس الإدارة حريصين على أن يضعوا نواة الفرع الجديد للنادي.

وأكد رئيس النادى، خلال كلمته على هامش فعاليات وضع حجر الأساس للفرع الجديد، اليوم السبت، فرع التجمع يؤكد أن الأهلي كيان كبير ينمو ويزدهر كل يوم، مشيرا إلى فرع التجمع استمرار لإنجازات النادي الإنشائية التي بدأت في الثمانينيات بمقر مدينة نصر وفي الألفينيات بفرع الشيخ زايد.

وأوضح أن المجلس الحالي كان لديه تصميم كبير أن يكون لديه إضافة قوية في فرع التجمع الخامس، مضيفا أن المجلس الجديد أيضا سيكون له إضافة جديد للفرع، كون الأهلي تاريخ كبير وأبنائه يسلمون الراية لبعضهم البعض.

وشدد المهندس محمود طاهر على أن الأهلي كيان كبير وقادر على التطور في كل وقت، لافتا إلى أنه مستعد لخدمة النادي من أي موقع، خصوصا وأن أبناء الأهلي دائما يقدمون الجديد في كل الجوانب سواء رياضيا أو اجتماعيا أو إنشائيا أو اقتصاديا، مشيرا إلى أن جماهير وأعضاء النادي هم سبب قوته الحقيقة والكبيرة، موجها الشكر لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على كل ما قدموه للنادي خلال الفترة الماضية.