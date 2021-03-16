الأهلي يضرب شباك فيتا كلوب بثلاثية نظيفة ويرتقي لوصافة مجموعته

استطاع النادي الأهلي تحقيق فوزًا مستحقًّا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح محمد شريف أهداف المباراة مع الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، بعد هروب رائع إلى يسار منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة ترتطم بالمدافع وتمر فوق حارس المرمى.

ولم يهدأ هجوم الأهلي بعد الهدف حتى جاءت الدقيقة 19 من زمن المباراة، ليعلن محمد مجدي أفشة عن الهدف الثاني، بعد مرور رائع من دفاعات فيتا كلوب، ليسدد بعدها كرة أرضية تسكن الشباك بعد ارتطامها بالعارضة.

وحاول لاعبو فيتا كلوب على مدار الشوط الثاني تقليص الفارق، إلا أن دفاعات الأهلي لم تمنحهم أي فرصة، حتى نجح البديل طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الثالث مع الدقيقة 81 بعد تسلم عرضية أرضية من جانب والتر بواليا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف المتصدر سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط، بعد فوزه اليوم على المريخ السوداني متذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.