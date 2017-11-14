الأهلي يضخ 100 مليون جنيه شهرياً فى مبادرة التمويل العقارى

كريم سوس: محفظة القطاع 2.1 مليار جنيه أحمد الدسوقى يستحوذ البنك الأهلي المصرى، على أكثر من %16 من حجم القروض، التى تضخها البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى شهرياً، التى تتجاوز 600 مليون جنيه. قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، فى تصريحات الأسبوع الماضى، إن

كريم سوس: محفظة القطاع 2.1 مليار جنيه

أحمد الدسوقى

يستحوذ البنك الأهلي المصرى، على أكثر من %16 من حجم القروض، التى تضخها البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى شهرياً، التى تتجاوز 600 مليون جنيه.

قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، فى تصريحات الأسبوع الماضى، إن معدل الضخ الشهرى، فى مبادرة المركزى تتعدى 600 مليون جنيه حاليا.

قال كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك، فى تصريح لـ”المال”، إن مصرفه يضخ شهرياً أكثر من 100 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى، من إجمالى القروض التى يضخها القطاع ككل شهريا، فى التمويل العقارى، التى تتجاوز 600 مليون جنيه.

أكد “سوس” أن مصرفه يحتل المركز الثانى بعد بنك التعمير والإسكان فى مبادرة التمويل العقارى، بعدما نجح حتى الآن فى ضخ أكثر من 2.1 مليار جنيه، استفاد منها آلاف العملاء.

ولفت إلى أن البنوك ضخت حتى الآن فى المبادرة، أكثر من 9 مليارات جنيه، متوقعاً ضخ المزيد من التمويلات فى القطاع خلال العام المقبل.

وأطلق “المركزى” مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخل أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة 5 % سنويا.

وأتاح “المركزى” شريحة جديدة تحت اسم “متوسط الدخل المميَّز”، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.

وقرر البنك المركزى مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتصل إلى 20 مليار جنيه، بدلاً من 10 مليارات، واستثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش، والشرطة، وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية، بمشروعات الإسكان الاجتماعي، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.